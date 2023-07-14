YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuçları bu hafta, erken açıklanır mı?
"YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17-18 Haziran'da TYT AYT ve YDT sınavlarına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Üç oturum halinde yapılan üniversite sınavı sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında olacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuçları bu hafta, erken açıklanır mı?
"YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuçları bu hafta, erken açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM sonuç ekranında paylaşılacak YKS sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılan 3 milyondan fazla aday hayal ettikleri üniversiteye geçiş sürecinin sonuç aşamasında. Peki, YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuçları bu hafta, erken açıklanır mı?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. Sırada sonuçlar var.
ÖSYM açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Sonuçların açıklanması ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.
2023 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.
YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.
Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında detaylar haberimize eklenecektir.
Bu kapsamda 2022 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.
Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
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