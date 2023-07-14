ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması! YKS 2023 tercih sıralaması...
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2023, EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte, EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması!
ÖSYM'nin düzenlediği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kapsamında TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarına katılan milyonlarca aday, üniversite tercihleri için araştırmalara başladı. Özellikle 2022 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için 2023 yılında güncellenen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması önemli bir konu haline geldi.
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 50/52 339,57 458.874
İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 329,42 530.599
Uçak Teknolojisi TYT 60/62 325,65 559.755
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 318,56 618.808
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 55/57 311,61 682.338
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 297,74 825.252
Eczane Hizmetleri TYT 50/52 293,88 869.079
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 290,58 907.886
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 289,84 916.808
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 286,13 962.399
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 284,52 982.838
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 50/52 284,24 986.348
Çocuk Gelişimi TYT 65/67 277,76 1.072.499
Adalet TYT 70/72 277,47 1.076.573
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50/52 272,01 1.153.635
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 267,88 1.215.258
Evde Hasta Bakımı TYT 65/67 267,85 1.215.694
Raylı Sistemler Makinistliği TYT 40/41 263,23 1.287.044
Raylı Sistemler İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 60/62 261,96 1.307.389
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 261,87 1.308.752
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70/72 261,4 1.316.455
Adalet (İÖ) TYT 70/72 260,69 1.328.092
Aşçılık TYT 60/62 258,68 1.361.245
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 30/31 253,36 1.452.409
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 251,48 1.485.740
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 248,1 1.547.763
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 70/72 248,05 1.548.630
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 41/43 247,63 1.556.517
İç Mekan Tasarımı TYT 45/47 242,14 1.662.873
Tapu ve Kadastro TYT 62/64 241,19 1.681.431
Bilgisayar Programcılığı TYT 35/36 240,44 1.696.646
Elektrik TYT 55/57 239,87 1.708.174
Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 239,07 1.724.687
Harita ve Kadastro TYT 70/72 238,3 1.740.713
Spor Yönetimi TYT 50/52 237,8 1.751.266
Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 235,24 1.805.320
Sosyal Hizmetler TYT 70/72 235,22 1.805.556
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 30/31 232,27 1.869.939
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 35/36 231,26 1.892.541
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 35/36 230,04 1.919.903
Makine TYT 45/47 229,59 1.930.277
Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 50/52 228,35 1.958.873
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 228,03 1.966.493
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 227,56 1.977.377
Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 30/31 227,21 1.985.576
İç Mekan Tasarımı TYT 25/26 226,99 1.990.756
Moda Tasarımı TYT 40/41 226,97 1.991.378
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 25/26 226,62 1.999.546
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 50/52 226,22 2.009.178
Elektrik TYT 25/26 225,95 2.015.440
Lojistik TYT 55/57 225,52 2.025.896
İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 223,43 2.075.584
Turist Rehberliği TYT 24/25 223,03 2.085.493
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 221,63 2.119.331
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 220,37 2.150.252
Maliye TYT 25/26 217,5 2.221.844
Mimari Restorasyon TYT 25/26 212,13 2.355.695
Posta Hizmetleri TYT 80/82 207,15 2.478.345
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk EA 300/308 399,25 58.874
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 360,53 145.439
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 346,67 187.063
Sosyal Hizmet EA 60/62 276,37 594.664
Havacılık Yönetimi EA 60/62 262,87 728.921
Sağlık Yönetimi EA 60/62 250,32 873.677
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 235,86 1.062.775
Sosyoloji EA 40/41 227,88 1.175.259
İşletme EA 40/41 224,35 1.225.792
Finans ve Bankacılık EA 40/41 220,3 1.284.079
İktisat EA 40/41 212,75 1.391.293
SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 150/154 482,23 30.002
Diş Hekimliği SAY 65/67 466,32 42.738
Eczacılık SAY 90/93 448,23 58.174
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 387,98 120.193
Hemşirelik SAY 110/113 340,45 193.613
Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 327,18 221.699
Makine Mühendisliği SAY 30/2 299,34 295.548
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/13 298,97 296.752
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/19 298,04 299.670
Uçak Bakım ve Onarım SAY 15/16 292,48 317.925
Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 286,69 338.396
Matematik SAY 20/21 271,57 400.236
Kimya SAY 15/16 255,58 484.720
Biyoloji SAY 20/21 245,12 556.625
SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 392,22 30.312
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 377,06 50.614
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 345,77 123.766
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 325,68 202.747
İlahiyat SÖZ 150/154 291,22 419.380
Coğrafya SÖZ 50/52 278,49 526.751
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 271,51 592.469
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 246,75 855.312
Tarih SÖZ 60/62 242,89 899.479
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