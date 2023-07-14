ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması! YKS 2023 tercih sıralaması...

ÖSYM'nin düzenlediği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kapsamında TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarına katılan milyonlarca aday, üniversite tercihleri için araştırmalara başladı. Özellikle 2022 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için 2023 yılında güncellenen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması önemli bir konu haline geldi.