DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı 2023?
"DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Bugün gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı, hakkında detaylar merak konusu oldu. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. İşte, DGS sınav sonuç tarihi 2023!
DGS sınav sonucu sorgulama ekranı 2023! DGS 16 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının katılım sağlayacağı DGS sınavı saat 10:15'te başlayacak. DGS sınav sonuçları ise ÖSYM'nin internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023 DGS sonuç tarihi...
DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SAAT KAÇTA BİTECEK?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023'de yapılacak.
Sınav süresi saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak.
DGS SINAVI KAÇ SORU?
Sınavda adaylara sözel ve sayısal alanlardan oluşan 100 adet soru sorulacak. Uygulanacak test çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava sayılı günler kala adaylar aynı zamanda DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak.
DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
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