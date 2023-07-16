DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı 2023?

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava sayılı günler kala adaylar aynı zamanda DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak.