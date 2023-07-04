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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YKS hangi gün açıklanacak 2023?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2023
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YKS hangi gün açıklanacak 2023?

"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM üniversite sınav sonuçları için kesin tarihi verdi. MEB LGS sonuçlarını beklenenden 3 gün önce açıklaması sebebiyle adaylar "YKS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YKS hangi gün açıklanacak 2023?

"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YKS hangi gün açıklanacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise sınav sonuçlarının erken açıklanması sonucu üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci ÖSYM son dakika duyurusunu bekliyor. Sonuçlar açıklandığı noktada öğrenciler ÖSYM sonuç ekranı üzerinden aldığı puanı ve yaptığı sıralamayı öğrenebilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YKS hangi gün açıklanacak 2023?

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

ÖSYM sınav takvimine göre üniversite sınavı adı da verilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2023) 17-18 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşti.

TYT, AYT, YDT oturumları tamamlanırken soru ve cevaplar adaylar ile paylaşıldı. ÖSYM ise YKS sonuç tarihini açıkladı:

Açıklanan sonuç tarihine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek sonuçlar puan türlerine göre ayrı ayrı listelenecek.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki senelere bakıldığında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarını erken açıklayabiliyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. Adaylar, sık sık sonuç ekranını kontrol ediyor.

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçlar 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından tercih döneminin başlaması bekleniyor. Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sonuç tarihine göre Temmuz ayında tercih işlemlerinin tamamlanması öngörülüyor

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