"DGS ne zaman, saat kaçta uygulanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirlecek olan DGS için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta uygulanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?