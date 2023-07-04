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DGS ne zaman, saat kaçta uygulanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2023
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DGS ne zaman, saat kaçta uygulanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

"DGS ne zaman, saat kaçta uygulanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Takvime göre, DGS bu yıl temmuz ayının ortasında gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak adayların sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta uygulanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

"DGS ne zaman, saat kaçta uygulanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirlecek olan DGS için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta uygulanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

ÖSYM'DEN SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLAMASI

ÖSYM, 2023 DGS kılavuzunda sınav giriş belgesiyle ilgili "Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. " ifadelerini kullandı.

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkliveya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.

Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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