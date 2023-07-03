ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA EKRANI! LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? e-okul.meb.gov.tr
"LGS adrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav sonuçlarının açıklanması ardından tercih maratonu başladı. Kılavuza göre, bugün başlayan tercihler 19 Temmuz'da sona erecek. Evlerine yakın bir okulda eğitim görmek isteyen adaylar ise adrese dayalı yerleştirme sistemi ile ikamet ettikleri bölgedeki okullar arasından tercih yapabilecek. Peki, LGS adrese dayalı yerleştirme şartları neler? İşte, MEB e-Okul ile LGS adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023!
"LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği tarih geldi. LGS kılavuzuna göre, lise tercih maratonu 3 Temmuz (bugün) itibarıyla başladı. İkamet ettiği bölgede yer alan bir okulda eğitim görmek isteyenler ise adrese dayalı yerleştirme hakkında araştırmalara başladı. Peki, LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? İşte, MEB ile LGS adrese dayalı lise sorgulama ekranı...
MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MEB resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe seçeneği sunarak kayıt sorgulama özelliğini kullandırabiliyor. Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, E-Okul üzerinden kolayca yapılabiliyor. Öğrenci T.C. Kimlik No, Öğrenci Okul No, İl, İlçe, Kurum Turu, Kayıt Alanı seçilecek olan adrese dayalı lise sorgulama ekranında ikamet alanına yakın olan okullar görüntülenebilecek.
2023 MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Adrese dayalı yerleştirme, yerel yerleştirme olarak da adlandırılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılır.
Merkezi sınavı geçen ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okulları tercih etmek zorundadır. Eğer öğrenci, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların ekranından tercih yapmazsa, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacaktır.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacak. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.
LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME ŞARTLARI NEDİR?
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış olan öğrenciler, tercih yapma hakkına sahip olmayacaktır.
Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapma imkanına sahiptir.
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilirler.
Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecek.
Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Mavi renk, "KomĢu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
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- ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA EKRANI! LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? e-okul.meb.gov.tr
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