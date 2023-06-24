"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM TYT, AYT, YDT YKS sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih adaylar ile paylaşıldı. Temmuz ayında sonuçlar adaylar ile buluşacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM TYT, AYT, YDT YKS sonuçları belli oldu mu?