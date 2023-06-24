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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM TYT, AYT, YDT YKS sonuçları belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2023
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM TYT, AYT, YDT YKS sonuçları belli oldu mu?

"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 – 18 Haziran tarihlerinde ve üç oturumda gerçekleşen üniversite sınavı sonrası adaylar tercih işlemleri için sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak sınav sonuçları gündemdeki yerini aldı. Puan türüne göre detaylı sonuç bekleniyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM TYT, AYT, YDT YKS sonuçları belli oldu mu?

"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM TYT, AYT, YDT YKS sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih adaylar ile paylaşıldı. Temmuz ayında sonuçlar adaylar ile buluşacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM TYT, AYT, YDT YKS sonuçları belli oldu mu?

YKS MARATONU SONA ERDİ!

Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi.

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika olarak uygulandı.

YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları adaylar ile sınavın ardından paylaştı.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçlar 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından tercih döneminin başlaması bekleniyor. Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sonuç tarihine göre Temmuz ayında tercih işlemlerinin tamamlanması öngörülüyor

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

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