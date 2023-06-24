YKS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
"YKS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri için tarih araştırmaları yapılmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan YKS sonuçlarının ardından gözler tercih tarihlerinde olacak. Peki, YKS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
"YKS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi belli olurken, tercih dönemiyle ilgili de araştırmalar başladı. Peki, YKS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.
Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.
Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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