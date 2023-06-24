"YKS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi belli olurken, tercih dönemiyle ilgili de araştırmalar başladı. Peki, YKS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?