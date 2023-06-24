LGS'de kaç birinci var 2023? LGS birincileri hangi illerden, okullardan çıktı? Kaç kişi full çekti?
"LGS'de kaç birinci var 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Peki, LGS'de kaç birinci var 2023? LGS birincileri hangi illerden, okullardan çıktı? Kaç kişi full çekti?
"LGS'de kaç birinci var 2023? LGS birincileri hangi illerden, okullardan çıktı? Kaç kişi full çekti?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Peki, LGS'de kaç birinci var 2023? LGS birincileri hangi illerden, okullardan çıktı? Kaç kişi full çekti?
LGS 2023 KAÇ KİŞİ GİRDİ?
Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek.
LGS 2023 KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ, 2023 LGS KAÇ BİRİNCİ VAR?
Sınava katılan 562 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
LGS BİRİNCİLERİ KİM?
LGS birincileri belli olsa da kimleri henüz netleşmedi.
MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav' sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
Adaylar, Bakanlığın 'http://meb.gov.tr' internet adresinden sınav sonuçlarını görebilecek.Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.
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- LGS'de kaç birinci var 2023? LGS birincileri hangi illerden, okullardan çıktı? Kaç kişi full çekti?
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