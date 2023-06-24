"LGS'de kaç birinci var 2023? LGS birincileri hangi illerden, okullardan çıktı? Kaç kişi full çekti?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Peki, LGS'de kaç birinci var 2023? LGS birincileri hangi illerden, okullardan çıktı? Kaç kişi full çekti?