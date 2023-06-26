"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda tamamlandı. Söz konusu sınavın ardından YKS sonuçlarını beklemeye başlayan milyonlarca aday, bir yandan da üniversite tercih tarihlerine yoğunlaştı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?