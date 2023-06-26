YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınav sonuçları 2023 için geri sayım başladı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelere girmek isteyen adayların katılımı ile düzenlenen söz konusu sınav sonrası gözler YKS sonuçları için yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda tamamlandı. Söz konusu sınavın ardından YKS sonuçlarını beklemeye başlayan milyonlarca aday, bir yandan da üniversite tercih tarihlerine yoğunlaştı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.
"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YKS tercih kılavuzu tercih süreci ile yayımlanacak. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.
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