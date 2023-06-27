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Sonuçlar için tarih verildi! YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu, erken açıklanır mı?

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Giriş Tarihi: 27.06.2023
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Sonuçlar için tarih verildi! YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu, erken açıklanır mı?

"YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 – 18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, YDT, AYT oturumları ardından sınav soruları ve cevapları adaylar ile buluştu. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinde yanıt bulacak. Peki, YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yanıtlandı. Takvime göre Temmuz ayında adaylar ile buluşacak sonuçlar ardından tercih dönemi beklenecek. Peki, YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu, erken açıklanır mı?

YKS MARATONU SONA ERDİ!

Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi.

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika olarak uygulandı.

YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları adaylar ile sınavın ardından paylaştı.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçlar 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından tercih döneminin başlaması bekleniyor. Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sonuç tarihine göre Temmuz ayında tercih işlemlerinin tamamlanması öngörülüyor

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