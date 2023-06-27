Sonuçlar için tarih verildi! YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu, erken açıklanır mı?

"YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yanıtlandı. Takvime göre Temmuz ayında adaylar ile buluşacak sonuçlar ardından tercih dönemi beklenecek. Peki, YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu, erken açıklanır mı?