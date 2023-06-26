"AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci belirlenen tarihlerde kayıtlarını gerçekleştirecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemleri, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023?