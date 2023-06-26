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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023?

"AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF bahar dönemi sınavlarının ardından AÖF yaz okulu kayıt tarihleri gündeme geldi. Öğrencilerin AÖF 2022-2023 eğitim yılında başarısız oldukları dersler yaz okulunda telafi edilebilecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023?

"AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci belirlenen tarihlerde kayıtlarını gerçekleştirecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemleri, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) yaz okulu kayıtlarını 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında alacak. Kayıtlar için 5 günlük bir süre verilmiş olmakla birlikte sonrasında ders seçimine ve kayıt işlemine izin verilmeyecek.

AÖF Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ NE ZAMAN?

10 Temmuz'da başlayacak AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR 2023?

AÖF Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okulu öğretim ücreti ödemekle yükümlüdür.

AÖF Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺375,00 öder.

AÖF Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺450,00 öder.

AÖF Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺525,00 öder.

AÖF Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺600,00 öder.

AÖF Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺675,00 öder.

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