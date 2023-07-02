YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Oturumların sona ermesiyle puan hesaplamaya başlayan adaylar, ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) erişime açıldıktan sonra sınavdan aldıkları puanları öğrenebilecekler. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 ayrı oturumda gerçekleşen üniversite sınavına milyonlarca öğrenci katıldı ve sınav sonuçları için bekleyişe geçti. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS OTURUMLARI SONA ERDİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS (üniversite sınavı), üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi. 3 milyondan fazla adayın başvurduğu sınava katılım oldukça yoğun oldu.
1.Oturum olan TYT 17 Haziran Cumartesi; 2.Oturum AYT ve 3.Oturum: YDT 18 Haziran Pazar günü gerçekleşti.
YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
ÖSYM takvimine bakıldığında YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki yıllar incelendiğinde erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.
YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sonuçlar 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından tercih döneminin başlaması bekleniyor. Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sonuç tarihine göre Temmuz ayında tercih işlemlerinin tamamlanması öngörülüyor
ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.
Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.
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