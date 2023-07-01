"Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, açık lisede eğitim hayatlarına devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Dönemin son sınavına girip tatile çıkacak olan öğrenciler, gözlerini MEB duyurusuna çevirdi. Peki, Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?