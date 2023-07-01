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Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2023
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Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

"Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise diploması almak için eğitim hayatını açıktan sürdüren birçok öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulacak olan AÖL 3. dönem sınav tarihini sorguluyor. Peki, Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

"Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, açık lisede eğitim hayatlarına devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Dönemin son sınavına girip tatile çıkacak olan öğrenciler, gözlerini MEB duyurusuna çevirdi. Peki, Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

AÖL ÜÇÜNCÜ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında yapılacak.

Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.

AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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