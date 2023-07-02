AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 2023 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
"AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB son dakika açıklamasına göre, sınav katılım ücretini yatıran veya muaf olan öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi kayıt sistemi 3 Temmuz 2023 tarihinde bir gün süreyle açık olacak. Kayıt işlemlerini tamamlayanlar ise sınavlara katılamayacak. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 2023 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
"AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 2023 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre, Açık Öğretim Lisesi sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltiliyor ve 25 dakika süre veriliyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 2023 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu.
AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihinde sona erdi.
2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu. Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.
Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav olarak yapılacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılamaz.
Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.
AÖL SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru yöneltilir ve 25 dakika cevaplama süresi verilir. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Doğru cevaplanan her sorunun puan olarak karşılığı 5'tir.
Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.
AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.
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