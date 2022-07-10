YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen YKS 2022 yılında 18 Haziran ve 19 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav, üç oturum şeklinde düzenlendi. Peki, YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?