YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) oturumları geride kalmıştı. Kısa zaman sonra sonuçların açıklanması ile adaylar bu kez de tercih sürecine başlayacak. Peki, YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen YKS 2022 yılında 18 Haziran ve 19 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav, üç oturum şeklinde düzenlendi. Peki, YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.
İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak. Tercih işlemlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda son gelişmeler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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- YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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