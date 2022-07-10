Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? 20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı?
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atamalarına ilişkin beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacağını duyurdu. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? 20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı?
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? 20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son olarak yapılan açıklamalara göre; Bakan Mahmut Özer 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri ise 18 Temmuz'da başlıyor olacak. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? 20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı?
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.
29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.
17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.
Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.
Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.
MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU!
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini paylaştı. İşte tarihler:
18 - 26 Temmuz Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
29 Temmuz Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı
1 - 13 Ağustos Sözlü Sınavların Yapılması
16 Ağustos - Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı
17 - 18 Ağustos Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların alınması
22 Ağustos özlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması
27 - 31 Ağustos Atama Tercihlerinin Alınması
01 Eylül Atama Sonuçlarının Açıklanması!
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI, TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU!
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında öğretmen atamalarına ilişkin açıklaması şöyle;
"Son 20 yılda öğretmen sayımızda çok ciddi bir artış oldu. Başarıdaki ana etkenlerden biri bu." diyen Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, öğretmenlerin sisteme kazandırılması için çok büyük fedakarlıklar yaptı. 1,2 milyon öğretmen olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda atandı. 500 bin öğretmen varken bunların yüzde 40'ı kadındı. Şimdi 1,2 milyon öğretmenin yüzde 59'u kadın." dedi.
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