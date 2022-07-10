10 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2022
ABONE OL
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav tarihlerini duyurdu. Aynı zamanda açık lise sınavlarının nasıl uygulanacağına yönelik açıklama paylaştı. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim yılının AÖL sınav tarihleri belirlendi. İlk iki dönemi tamamlanan AÖL'de 3. Dönem sınavları için hazırlıklar devam ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL SINAV TARİHLERİ 3. DÖNEM NE ZAMAN, ONLİNE MI?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları

20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: İlgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2021-3.DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞ VE İŞLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

1) Kayıt Yenileme Tarihi;

Açık Öğretim Lisesi 2021-3.Dönem kayıt yenileme işlemleri 6 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 18 Temmuz 2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

2) Kimler Kayıt Yenileyebilir;

2021-3 dönemine, sadece 19.07.2005 tarihi dahil ve öncesi doğumlu öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini yapabileceklerdir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA