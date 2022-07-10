AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: İlgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.