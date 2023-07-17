YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ 2023! YTÜ taban puanları, kontenjanları! 2 - 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları araştırılmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamalanmasının ardından adaylar tercih işlemlerine yöneldi. Milyonlarca üniversite adayı, hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. İşte, Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca üniversite adayı gözlerini tercih dönemine çevirdi. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversitede, hangi bölümün, kaç puanla öğrenci aldığı sorgulanıyor. Birçok adayın merak ettiği konulardan biri de Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılı Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları!
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
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