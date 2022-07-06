YKS sonuç tarihi... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonrasında gözler sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi. ÖSYM tarafından sınav sonuçları için tarih açıklaması geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava katılan adaylar sonuçlar için gelecek açıklamaları merak ediyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından bazı sınavların sonuçları belirtildiği tarihten önce açıklanmıştı. Bu kapsamda YKS sonuçlarının da erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Ancak, YKS sonuçlarının erken açıklanması yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
2022-YKS oturumları temel soku Kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Aşağıdaki linkler üzerinden 2022 YKS soruları ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
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