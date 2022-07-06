İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? MEB 2022 öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
İç içi tayin sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. 2022 yılına ilişkin öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları geçtiğimiz gün başladı. İllerdeki ihtiyaç listesine göre başvuru yapan öğretmenler, heyecan için sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, il içi tayinler ne zaman açıklanacak? MEB 2022 öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 2022 yılına ilişkin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurularını gerçekleştiriyor. Söz konusu başvuruların tamamlanmasına kısa süre kala gözler sonuçlara çevrildi. Tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, il içi tayinler ne zaman açıklanacak? MEB 2022 öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
4 Temmuz'da başlayan 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz'da sona erecek. Öğretmenler başvurularını, MEB'in mebbisyd.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.
* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.
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