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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2022 tercihleri başladı mı, ayın kaçında?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2022 tercihleri başladı mı, ayın kaçında?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri 4 Temmuz'dan itibaren 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2022 tercihleri başladı mı, ayın kaçında?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2022 tercihleri başladı mı, ayın kaçında? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS tercihleri başladı. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercihte bulunabilecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2022 tercihleri başladı mı, ayın kaçında?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar lise tercihlerini 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa 25 Temmuz'da açıklanacak.

EN ÇOK 20 TERCİH YAPILABİLECEK

Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar yerel yerleştirme tercihlerinin tamamını aynı okul türünden yapamayacak.

Merkezi yerleştirmede adaylar puan ve yüzdelik dilimlerine göre tercih listelerinde olan bir okula yerleştirilecekler. Bu nedenle önceki yıllarda oluşmuş yüzdelik dilimlere göre tercih yapan adayların yerleşme şansı daha yüksek olacak.

Sistemde değerlendirme puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Eğer aday 10 tercihin hiçbirinde kontenjanlardan birine tutunamadıysa yani kendinden daha yüksek puanlı adaylar bu okulları tercih ettiyse o zaman bu öğrenci merkezi yerleştirme ile yerleşmemiş olacak ve bu sefer sistem öğrenciyi yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleştirmeye çalışacak.

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