YKS sonuç tarihi netleşti! 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar erken açıklanır mı? İşte ÖSYM takvimi

YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

YKS tercihlerinin başlangıç tarihi için de heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. 2023 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti. 2024 YKS tercih kılavuzunun ise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, yani 17 Temmuz tarihinden itibaren yayımlanması bekleniyor.