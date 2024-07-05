YKS sonuç tarihi netleşti! 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar erken açıklanır mı? İşte ÖSYM takvimi
Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2024 YKS sonuçları için heyecan dorukta! 3,5 milyonu aşkın adayın ter döktüğü ve 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından yürütülen titiz değerlendirme sürecinin ardından açıklanacak. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen tarih...
Üniversite hayalleri kuran milyonlarca gencin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek o haberde! 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenen ve üç oturumda (TYT, AYT, YDT) gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki YKS hangi tarihte açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı?
YKS Sonuçları İçin Tarih Belli Oldu
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS sınav sonuçları 17 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.
Sonuçlar Erken Açıklanır mı?
Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM'nin sınav sonuçlarını belirlenen tarihten önce açıkladığı görüldü. Ancak 2024 YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
YKS Sonuçları Nasıl Sorgulanacak?
Üniversite adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?
YKS tercihlerinin başlangıç tarihi için de heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. 2023 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti. 2024 YKS tercih kılavuzunun ise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, yani 17 Temmuz tarihinden itibaren yayımlanması bekleniyor.
YKS Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı!
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sınav sorularını incelemek ve cevaplarınızı kontrol etmek için http:www.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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- YKS sonuç tarihi netleşti! 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar erken açıklanır mı? İşte ÖSYM takvimi
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