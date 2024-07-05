DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2 yıllık üniversite eğitimini tamamlayarak 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Sınavın ardından binlerce aday, şimdi gözlerini sonuç tarihine çevirdi. İşte detaylar ve sonuçların beklenen tarihi...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geride kalırken şimdi adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavda 300 binden fazla aday, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soruya cevap verdi. Adaylara toplamda 135 dakika süre verilen sınavın sonuç tarihi merakla bekleniyor. İşte 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihiyle ilgili önemli bir duyuru yayınladı.
Heyecanla beklenen 2024 DGS sonuçları, 14 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.
DGS Sonuçları Nasıl Sorgulanacak?
Sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM mobil uygulamasını kullanarak sonuçlarını öğrenebilecekler. Sonuç sorgulama işlemi için adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanmaları gerekecek.
2024 DGS Soru ve Cevapları Yayımlandı
ÖSYM tarafından yapılan bir diğer duyuru ise, 2024 DGS'ye giren adayların sınavda karşılaştıkları soru ve cevaplara erişim sağlayabilecekleri yönünde.
30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı, https://ais.osym.gov.tr adresinde adayların erişimine açıldı.
Sınava giren adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak 10 gün boyunca, 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59'a kadar soru kitapçığını görüntüleyebilir ve cevaplarını kontrol edebilirler.
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- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
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