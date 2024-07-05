DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?

2024 DGS Soru ve Cevapları Yayımlandı

ÖSYM tarafından yapılan bir diğer duyuru ise, 2024 DGS'ye giren adayların sınavda karşılaştıkları soru ve cevaplara erişim sağlayabilecekleri yönünde.

30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı, https://ais.osym.gov.tr adresinde adayların erişimine açıldı.