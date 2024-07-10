KPSS Alan Bilgisi giriş belgesi alma ekranı 2024 | KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav yerleri belli oldu! ÖSYM son dakika

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.