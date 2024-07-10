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KPSS Alan Bilgisi giriş belgesi alma ekranı 2024 | KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav yerleri belli oldu! ÖSYM son dakika

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 14:03 Güncelleme: 10.07.2024 14:09
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KPSS Alan Bilgisi giriş belgesi alma ekranı 2024 | KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav yerleri belli oldu! ÖSYM son dakika

2024 KPSS Lisans sınavlarına hazırlanan adaylar için heyecan dorukta! Sınav tarihi yaklaşırken, gözler ÖSYM'den gelecek sınav giriş belgeleri açıklamasına çevrildi. Milyonlarca adayın merakla beklediği "Sınav yerleri ne zaman belli olacak?" sorusu yanıt buldu. İşte beklenen o açıklama...

Bu yıl düzenlenecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumlarına katılacak adaylar, sınav gününe sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlıyor. KPSS lisans sınavı, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile Alan Bilgisi Testi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarını kapsıyor. Peki Peki KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

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