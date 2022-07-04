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YKS sonuç tarihi açıklandı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ile YKS sonuç tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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YKS sonuç tarihi açıklandı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ile YKS sonuç tarihi açıklandı mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler YKS sonuç açıklanma tarihlerine çevrildi. 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen sınav sonrasında üniversite sınav sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ile YKS sonuç tarihi açıklandı mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ile YKS sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav sonrasında sınava giren öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ile YKS sonuç tarihi açıklandı mı?

2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE SINAVI 2022 YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS'DE BARAJ OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

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