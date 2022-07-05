AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi bütünleme sınavları 2-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Sınav sonuçları ise yayımlandığında auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden sorgulanabilecek. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?