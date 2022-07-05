AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınavını gerçekleştirdi. Öğrenciler sonuçların açıklanma takvimini merak ediyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi bütünleme sınavları 2-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Sınav sonuçları ise yayımlandığında auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden sorgulanabilecek. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bahar dönemi AUZEF bütünleme sınavları 2-3 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçlarına dair bir tarih olmasa da, yaklaşık 15 gün içerisinde sonuçlar ilan ediliyor. Bu nedenle AUZEF sınav sonuçlarının 18 Temmuz 2022 tarihinde duyurulması bekleniyor.
Sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.
AUZEF ÜÇ DERS SINAVI HANGİ TARİHTE?
Bu sene AUZEF bahar dönemi üç ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
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