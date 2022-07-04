LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor? LGS tercihler kaç gün sürecek?

NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "pansiyonlu okullar" için de en fazla 3 okul tercih edilebilecek.