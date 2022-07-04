LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor? LGS tercihler kaç gün sürecek?
LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS lise tercihleri bu sene 4 - 20 Temmuz arasında alınacak. Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 323 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor? LGS tercihler kaç gün sürecek?
LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor? LGS tercihler kaç gün sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınav puanıyla kayıt yapılabilecek okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak. Lise tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından sıra sonuçlara gelecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor? LGS tercihler kaç gün sürecek?
LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde açıklanacak.
NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK
LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "pansiyonlu okullar" için de en fazla 3 okul tercih edilebilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercih edebilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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