YKS SON BAŞVURU TARİHİ |YKS 2023 ne kadar kaldı? Geç başvuru ücreti nereye yatırılıyor?

Adaylar başvuru ücretlerini ayrıca ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden veya kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecekler. Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.