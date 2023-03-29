YKS SON BAŞVURU TARİHİ |YKS 2023 ne kadar kaldı? Geç başvuru ücreti nereye yatırılıyor?
"YKS geç başvuru ücreti ne zaman yatırılıyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YKS başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, başvuru tarihini kaçıran üniversite adayları, geç başvuru tarihlerini ve geç başvuru ücretini araştırmaya başladı. Peki, YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvurusu ne zaman? İşte detaylar...
"YKS geç başvuru ne zaman?" sorusu ünibveriste adaylarının gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 23 Mart tarihinde sona erdi. YKS başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, başvuru tarihini kaçıranlar, YKS geç başvuru parası nereye yatırılıyor? sorsunu gündeme getirdi. İşte, merak edilenler tarihler...
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2023 NE ZAMAN?
YKS geç başvuruları 27 Mart - 3 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. YKS geç başvuruları ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. YÖK Başkanı Özvar, farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaşını tamamlayan kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerindeki programlarda kontenjan ayırdıklarını bildirdi.
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YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Normal fiyatın yüzde 50 fazlası geç başvuru ücreti olarak belirlendi. YKS geç başvuru kapsamında adaylar TYT/AYT/YDT her biri için 115 TL ücret ödeyecek. Deprem nedeniyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 ilde ikamet eden, buralardan deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME SAYFASI
Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek." ifadelerine yer verildi.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.
Adaylar başvuru ücretlerini ayrıca ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden veya kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecekler. Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
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