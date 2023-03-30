AÖL Kayıt Yenileme Son Günler! Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? MEB AÖL sınav tarihleri 2023
AÖL sınavlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. Açık lise kayıt yenileme için geri sayım başlarken öğrenciler sınav tarihlerini ve sınavların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Öğrenciler arama motorlarında, "AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?", "Açık lise sınavları online olacak mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Gözler MEB'e çevrilirken tarihe ilişkin detaylar netleşti. Lise eğitimini açıktan tamamlayan ya da sürdüren yüz binlerce öğrenci detaylara ulaşmaya çalışıyor. Peki AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? AÖL 2023 2. dönem kayıt yenileme bitti mi, ne zaman son?
MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.
Buna göre; AÖL 2. dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?
Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar öğrenci şifreleri ve T.C. kimlik numarası ile sınavlara aöl.meb.gov.tr adresinden giriş yapıyor.
AÖL İLK VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
MEB, Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarını uzattı, böylece; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edilmesi kararı alındı.
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