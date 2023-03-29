Nevşehir okullar yarın tatil mi? 30 Mart Nevşehir okullar kar tatili olacak mı?
"Nevşehir okullar yarın tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı. Peki, Nevşehir okullar yarın tatil mi? 30 Mart Nevşehir okullar kar tatili olacak mı?
"Nevşehir okullar yarın tatil mi? 30 Mart Nevşehir okullar kar tatili olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı. Peki, Nevşehir okullar yarın tatil mi? 30 Mart Nevşehir okullar kar tatili olacak mı?
30 MART ÇARŞAMBA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valiliği tarafından 29 Mart Çarşamba günü Ankara'nın güney ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı.
Başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle okulların tatili olup olmayacağı ise veliler ve öğrenciler tarafından merak edildi. Şu an için valilik tarafından herhangi bir tatil kar tatili açıklaması yapılmadı. Valilik tarafından yapılan açıklamalara anında ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!
İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağdı. Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. İstanbul'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.
30 MART 2023 KAR TATİLİ OLAN İLLER VAR MI?
Türkiye'nin birçok bölgesinde 29 Mart Çarşamba günü kar yağışı etkili oluyor. Kar yağan illerde de öğrenciler de tatil beklentisi oluşmaya başladı. Konuyla ilgili olarak kar yağışı yaşanan illerin valiliklerinden açıklama bekleniyor. Valilikler tarafından gelen açıklamalara haberimizden anında erişebilirsiniz.
NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Nevşehir Nevşehir'de, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Kamuda görevli engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilk ve orta okulları, liseler, mesleki eğitim merkezleri ile rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 30 Mart 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler de sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personel ilgili birim amirlerince değerlendirilmek üzere idari izinli sayılabilecektir."
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