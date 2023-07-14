YKS sınıf öğretmenliği taban puanları kaç? Kaç puanla öğretmen olunur? Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya Öğretmenliği taban puanları 2023!
"YKS sınıf öğretmenliği taban puanları kaç?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, öğretmenlik hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, YKS sınıf öğretmenliği taban puanları kaç? YKS kaç puanla öğretmen olunur? İşte detaylar...
"YKS kaç puanla öğretmen olunur?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri de başlamış olacak. Günüzmüzde en çok tercih edilen mesleklerden olan sınıf öğretmenliği puanları merak konusu oldu. Peki, YKS sınıf öğretmenliği taban puanları kaç 2023? Türkçe, Coğrafya, Matematik, Tarih Öğretmenliği taban-tavan puanları 2023!
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI!
Henüz 2023 YKS tercih kılavuzu açıklanmadı. Açıklama geldiğinde 2023 öğretmenlik taban-tavan puanlarına ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz...
Geçen yılın puanları ise şu şekilde...
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak.
YKS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?
Üniversite taban puanları 2023 henüz belli olmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanlarının açıklanması bekleniyor.
Yükseköğretim Kurulu'nun 'yokatlas.yok.gov.tr' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınıf öğretmenliği taban puanları kaç? Kaç puanla öğretmen olunur? Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya Öğretmenliği taban puanları 2023!
- Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV'siz KDV'siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı güncel liste...
- 4A-4B tahsis numarasına göre memur maaş tarihleri 2023! Seyyanen zam yasalaştı mı? 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?
- Hafıza 15 Temmuz müzesi nerede, nasıl gidilir? HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2023!
- 15 Temmuz 2023 bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü banka, noter çalışıyor mu?
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı zamlı emekli ve memur maaş takvimi açıklandı mı?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman belli olur?
- 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz günü İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, İETT, vapur bedava mı olacak? İstanbul, Ankara...
- 2. Torba Yasa müjdesi geldi! 7 madde için detaylar belli oldu! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı…
- AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? Açık Lise sınavları 3. dönem online mı, yüz yüze mi olacak?
- Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere vergisiz cep telefonu yaş şartı açıklandı mı?
- MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ mülakatları hangi tarihte açıklanacak?