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Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023! Akdeniz Üniversitesi kontenjanları, 2-4 yıllık bölümler!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023! Akdeniz Üniversitesi kontenjanları, 2-4 yıllık bölümler!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca üniversite adayı gözlerini tercih dönemine çevirdi. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversitede, hangi bölümün, kaç puanla öğrenci aldığı sorgulanıyor. Birçok adayın merak ettiği konulardan biri de Akdeniz Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılı Akdeniz Üniversitesi bölümleri ve taban puanları!

Akdeniz Üniversitesi taban puanları araştırılmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamalanmasının ardından adaylar tercih işlemlerine yöneldi. Milyonlarca üniversite adayı, hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. İşte Akdeniz Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler...

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Posta vb.yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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