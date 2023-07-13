"KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar, sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman belli olur?