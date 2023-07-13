KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman belli olur?
"KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman belli olur?
"KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar, sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman belli olur?
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan duyuruda;
"223 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
SINAV BİNALARINA GİRİŞ SAATLERİ
23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.
Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
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- KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman belli olur?
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