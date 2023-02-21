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YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi? YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak 2023?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi? YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak 2023?

"YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında ÖSYM bünyesindeki birçok sınav ertelendi. Erteleme kararları ardından gözler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine çevrildi. Peki, YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi? YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak 2023?

"YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi? YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş depremi sonrası YKS konularıyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada 12. sınıf ikinci dönem konularının üniversite sınavına dahil edilmeyeceği bildirildi. Peki, YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi? YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak 2023?

Bakan Özer üniversite sınavına girecek olanları şu sözlerle bilgilendirdi:

"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz."

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından paylaşılan ilk takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı.

ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin aynı tarihe denk gelme ihtimali nedeniyle harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi.

Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.

Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

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