YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi? YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak 2023?
"YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında ÖSYM bünyesindeki birçok sınav ertelendi. Erteleme kararları ardından gözler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine çevrildi. Peki, YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi? YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak 2023?
"YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi? YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş depremi sonrası YKS konularıyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada 12. sınıf ikinci dönem konularının üniversite sınavına dahil edilmeyeceği bildirildi. Peki, YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi? YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak 2023?
Bakan Özer üniversite sınavına girecek olanları şu sözlerle bilgilendirdi:
"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.
Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz."
YKS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından paylaşılan ilk takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı.
ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin aynı tarihe denk gelme ihtimali nedeniyle harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi.
Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.
Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.
YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?
2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi? YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak 2023?
- EYT'liye emeklilik tablosu netleşti! Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! SSK, Bağkur ve 4C'li'ye vuracak! EYT staj kapsamı...
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Çarşamba günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...
- İslam Memiş yeni gözdesini ilk kez açıkladı! 'Dünya bunu konuşacak' dedi! Ne altın, ne dolar...
- Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! MEB son dakika duyurdu! 1,2,3,4,5. sınıflar için de geçerli! İstanbul ve İzmir ilçe ilçe liste...
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları erken açıklanır mı?
- Mercek bulutu depremin habercisi mi? Mercek Bulutları nedir, neden olur?
- EYT son dakika! EYT Meclis görüşmeleri ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Taner Savut kimdir, kaç yaşında? Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut öldü mü?
- Ateş Kuşları son bölüm izle! ATV Ateş Kuşları bu hafta var mı, ne zaman başlayacak?
- Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? e-Devlet, CBS sorgulama ekranı!
- AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023 | AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak?