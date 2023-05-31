"YKS sınavına hangi okulda gireceğim? ÖSYM YKS sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl boyunca YKS için hazırlanan öğrenciler, sınava az bir zaman kala giriş yerlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Peki, YKS sınavına hangi okulda gireceğim? ÖSYM YKS sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?