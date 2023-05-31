YKS sınavına hangi okulda gireceğim? ÖSYM YKS sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?
"YKS sınavına hangi okulda gireceğim?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerleri, sınava 20 günden az bir süre kala erişime açıldı. Peki, YKS sınavına hangi okulda gireceğim? ÖSYM YKS sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?
"YKS sınavına hangi okulda gireceğim? ÖSYM YKS sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl boyunca YKS için hazırlanan öğrenciler, sınava az bir zaman kala giriş yerlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Peki, YKS sınavına hangi okulda gireceğim? ÖSYM YKS sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav giriş yerleri açıklandı.
17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA
DEPREMZEDE ADAYLARA ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;
YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacak.
Deprem bölgesinde bina kapasitesinin üzerinde aday sınava başvurdu. Sınırla sayıda aday, başka il/ilçede sınav merkezine atandı.
Destek için başvurular 1-12 Haziran arasında Valilik ve Kaymakamlıklara şahsen yapılacak.
YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR
Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.
Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
2023 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.
Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.
17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),
18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
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