AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınavları nasıl online mı olacak?
"AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 16 Mayıs'ta başlayan Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'da sona erecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından sınavlar başlayacak. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınavları nasıl online mı olacak?
"AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınavları nasıl online mı olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayında başlayan AÖL kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'a kadar devam edecek. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise 3. Dönem sınavları için geri sayıma geçmiş durumda. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınavları nasıl online mı olacak?
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu.
AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır.
2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.
50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.
Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.
Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu. Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.
Ancak sınavın tam günü ve saati öğrenciler için ayrıca duyurulacak. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre, Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav olarak yapılacak.
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