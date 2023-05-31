"AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınavları nasıl online mı olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayında başlayan AÖL kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'a kadar devam edecek. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise 3. Dönem sınavları için geri sayıma geçmiş durumda. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınavları nasıl online mı olacak?