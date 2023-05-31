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LGS nerede gireceğimi nasıl öğrenirim? 2023 Liseye Geçiş Sınavı MEB E-Okul sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS giriş yeri öğrenme ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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LGS nerede gireceğimi nasıl öğrenirim? 2023 Liseye Geçiş Sınavı MEB E-Okul sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS giriş yeri öğrenme ekranı!

Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek olan öğrenciler arama motorlarında sınav giriş belgesine dair detaylı araştırmalara başladı. Yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi liseye gidebilmek için sınava girecek. MEB tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte tarihlerde netleşti. Peki LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS için kılavuzun yayımlanmasıyla tarihlerde netleşti. 8. sınıf öğrencileri ortaokul hayatlarını geride bırakmaya hazırlanırken bir yandan da sınav heyecanıyla mücadele ediyorlar. Arama motorlarında, "2023 LGS hangi tarihte yapılacak?", "e-Okul LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş yerleri, salonu, sıra numarası 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

2023 LGS'YE KAÇ GÜN KALDI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023'te yapılacak.

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav, 2022-2023 öğretim yılında 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.

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