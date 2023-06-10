YKS sınavı saat kaçta? 2023 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM AYT, TYT, YDT sınav bilgileri...

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerindenoluşan bir kitapçık verilecek.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.