YKS sınavı saat kaçta? 2023 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM AYT, TYT, YDT sınav bilgileri...
YKS için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenciyinin heyecanlı bekleyişi sürerken, üniversite sınavı ile ilgili detaylar arama motorlarında hız kazandı. Peki YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman, hangi tarihte? İşte TYT, AYT, YDT ÖSYM sınav giriş belgesi alma ekranı!
2023 YKS tarihi milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Üniversite eğitimlerine başlamak isteyen öğrencilerin puanlarının belirlendiği YKS hakkında detaylar merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci, YKS ne zaman? AYT-TYT-YDT sınavları hangi gün yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...
2023 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.
TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak.
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerindenoluşan bir kitapçık verilecek.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SAAT KAÇTA?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.
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