Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? 2023 MEB takvimi

AÖL 3. dönem sınavlarına ilişkin detaylar araştırılıyor. Binlerce öğrenci lise eğitimini açıktan sürdürerek tamamlıyor. Açık Lise sınav ve kayıt yenileme döneminin tarihlerine ilişkin detaylar için ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrildi. Peki Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.