Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? 2023 MEB takvimi
AÖL 3. dönem sınavlarına ilişkin detaylar araştırılıyor. Binlerce öğrenci lise eğitimini açıktan sürdürerek tamamlıyor. Açık Lise sınav ve kayıt yenileme döneminin tarihlerine ilişkin detaylar için ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrildi. Peki Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor?
AÖL 3. dönem sınavlarına ilişkin detaylar araştırılıyor. Binlerce öğrenci lise eğitimini açıktan sürdürerek tamamlıyor. Açık Lise sınav ve kayıt yenileme döneminin tarihlerine ilişkin detaylar için ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrildi. Peki Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor?
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu.
AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır.
2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.
50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.
Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.
Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu. Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.
Ancak sınavın tam günü ve saati öğrenciler için ayrıca duyurulacak. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.
ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre, Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav olarak yapılacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise 35 olarak duyuruldu. Bu notun altında kalan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.
Sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru yöneltilir ve 25 dakika cevaplama süresi verilir. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Doğru cevaplanan her sorunun puan olarak karşılığı 5'tir.
AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.
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- Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? 2023 MEB takvimi
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