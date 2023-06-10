e-YDS SONUÇ EKRANI! e-YDS 2023/7 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır? sonuc.osym.gov.tr
"e-YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevaı araştırılıyor. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde gerçekleşti. İşte ÖSYM e-YDS hakkında merak edilenler...
"e-YDS sonuçları bugün açıklanır mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 2023 e-YDS/7 ingilizce alanında sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sonuçların ne zaman, hangi tarihte açıklanağını sorgulamaya başladı. İşte, e-YDS hakkında tüm ayrıntılar...
e-YDS 2023/7 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2023/7 sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.
e-YDS 2023/7 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
ÖSYM DUYURMUŞTU!
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre;
e-YDS 2023/7 İngilizce alanında; 10 Haziran 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Sınava başvuru süreci, 23 Mayıs–1 Haziran 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.
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- e-YDS SONUÇ EKRANI! e-YDS 2023/7 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır? sonuc.osym.gov.tr
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