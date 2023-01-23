EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tercihlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren adaylar arasından kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirmesi yapılacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih başvuruları, 13 Ocak tarihinde sona erdi. Tercihler için verilen sürenin dolmasıyla birlikte adayların, sonuç beklentileri arttı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
ÖSYM tercih ve sınav tarihlerini yayınladığı takvimle paylaşıyor. Ancak EKPSS tercih sonuç tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş, sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. 2023 EKPSS tercih sonuçlarının da benzer şekilde şubat ayında duyurulması bekleniyor.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
EKPSS tercih-yerleştirme sonuçlarını açıkladığında adaylar TC kimlik numarasını ve şifresini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sistemini girerek sorgulamayı tercih sonuçlarını görüntüleyebilirler.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.
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