"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih başvuruları, 13 Ocak tarihinde sona erdi. Tercihler için verilen sürenin dolmasıyla birlikte adayların, sonuç beklentileri arttı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?