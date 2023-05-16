YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Giriş belgesi nereden, nasıl alınır? 2023 AYT-TYT-YDT hangi tarihte?
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Giriş belgelerini bekleyen binlerce aday haziran ayında sınava girecek. Arama motorlarında "Giriş belgesi nereden, nasıl alınır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki 2023 AYT-TYT-YDT hangi tarihte? İşte tüm merak edilenler...
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Giriş belgelerini bekleyen binlerce aday haziran ayında sınava girecek. Arama motorlarında "Giriş belgesi nereden, nasıl alınır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki 2023 AYT-TYT-YDT hangi tarihte? İşte tüm merak edilenler...
YKS NE ZAMAN, HANGİ OTURUM KAÇTA YAPILACAK?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika
YKS KONULARI
Yükseköğretim Kurulu YKS'ye girecek üniversite adayları için yaptığı açıklamada adayların 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasının kararlaştırıldığını duyurdu.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN
Vakıf üniversitelerindeki her bir programa, 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsamı dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç, depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.
Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.
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