YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Giriş belgesi nereden, nasıl alınır? 2023 AYT-TYT-YDT hangi tarihte?

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN

Vakıf üniversitelerindeki her bir programa, 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsamı dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç, depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.