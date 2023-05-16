"Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DGS sınavı hangi ay, hangi gün uygulanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 16 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı, yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DGS sınavı hangi ay, hangi gün uygulanacak?