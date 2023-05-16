Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DGS sınavı hangi ay, hangi gün uygulanacak?
"Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından DGS başvuru tarihleri açıklandı. 2023 DGS başvuru ücreti ise merak konusu oldu. Peki, Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DGS sınavı hangi ay, hangi gün uygulanacak?
"Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DGS sınavı hangi ay, hangi gün uygulanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 16 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı, yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DGS sınavı hangi ay, hangi gün uygulanacak?
2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.
2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.
2023 DGS NE ZAMAN?
İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.
ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu. Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023'de yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MANCHESTER CITY-REAL MADRID CANLI İZLE | 17 Mayıs Manchester City-Real Madrid maçı TV8 canlı, anlık, full HD, kesintisiz, şifresiz canlı takip!
- 13 banka emeklilere ödemeleri güncelledi! 7.500 TL'lik zam 20.000 bin TL'yi netleştirdi! SSK, BAĞKUR, 4C, EYT'liye kesenin ağzı açıldı!
- Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...
- Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?
- 1986'dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere'de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...
- Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...
- 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
- İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?
- Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Davut Bey kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
- 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı?
- TYP yeni kadro müjdesi, açıklaması geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?