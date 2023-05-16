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Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DGS sınavı hangi ay, hangi gün uygulanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DGS sınavı hangi ay, hangi gün uygulanacak?

"Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından DGS başvuru tarihleri açıklandı. 2023 DGS başvuru ücreti ise merak konusu oldu. Peki, Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DGS sınavı hangi ay, hangi gün uygulanacak?

"Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DGS sınavı hangi ay, hangi gün uygulanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 16 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı, yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DGS sınavı hangi ay, hangi gün uygulanacak?

2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.

2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu. Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023'de yapılacak.

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