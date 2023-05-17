LGS sınav yerleri açıklandı mı, belgesi yayınlandı mı? LGS sınav yerleri ne zaman belli olur 2023?
"LGS sınav yerleri açıklandı mı, belgesi yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan bilgilere göre, LGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, LGS sınav yerleri açıklandı mı, belgesi yayınlandı mı? LGS sınav yerleri ne zaman belli olur 2023?
"LGS sınav yerleri açıklandı mı, belgesi yayınlandı mı? LGS sınav yerleri ne zaman belli olur 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 LGS sınav yerleri, 4 Haziran'da yapılacak olan sınav öncesinde sorgulanmaya devam ediyor. MEB tarafından yayımlanacak olan LGS sınav yerleri için tarihler belli oldu. Peki, LGS sınav yerleri açıklandı mı, belgesi yayınlandı mı? LGS sınav yerleri ne zaman belli olur 2023?
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
LGS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANACAK?
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.
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