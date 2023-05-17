"LGS sınav yerleri açıklandı mı, belgesi yayınlandı mı? LGS sınav yerleri ne zaman belli olur 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 LGS sınav yerleri, 4 Haziran'da yapılacak olan sınav öncesinde sorgulanmaya devam ediyor. MEB tarafından yayımlanacak olan LGS sınav yerleri için tarihler belli oldu. Peki, LGS sınav yerleri açıklandı mı, belgesi yayınlandı mı? LGS sınav yerleri ne zaman belli olur 2023?