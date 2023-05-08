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YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS TYT, AYT sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023
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YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS TYT, AYT sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanacak?

"YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınav yerleri, 17-18 Haziran tarihlerinde üniversite sınavına girecek olan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 2023 YKS oturumları olan TYT ve AYT sınavı öncesinde hazırlıklarına devam eden öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS TYT, AYT sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanacak?

"YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS TYT, AYT sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından ülke genelinde yapılacak olan YKS öncesinde sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS TYT, AYT sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanacak?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

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