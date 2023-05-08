"YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS TYT, AYT sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından ülke genelinde yapılacak olan YKS öncesinde sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS TYT, AYT sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanacak?