AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Açık Lise 2. sınav sonuçları ne zaman belli olur?
"AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İkinci dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Nisan ayında düzenlendi. Çevrim içi olarak yapılan 2. dönem sınavları için sıra sonuç aşamasına geldi. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Açık Lise 2. sınav sonuçları ne zaman belli olur?
"AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Açık Lise 2. sınav sonuçları ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için nefesler tutuldu. Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları sonuç adımında. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Açık Lise 2. sınav sonuçları ne zaman belli olur?
2023 MEB 2. DÖNEM AÖL SINAVLARI SONA ERDİ!
Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihinde başladı ve 30 Nisan 2023 tarihinde sona erdi.
Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından adayların Açık Lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.
Sonuçlar genellikle 15 gün içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 8-14 Mayıs tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı, çevrim içi sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Sınav sonuçları da benzer şekilde Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.
Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.
AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT NE ZAMAN?
2022-2023 dönemi yeni kayıt işlemleri başladı. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Kayıt yenileme işlemleri ise 16 Mayıs 2023 tarihinden, 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacak.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.
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- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Açık Lise 2. sınav sonuçları ne zaman belli olur?
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