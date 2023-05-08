"AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sınav sonuç sayfası açıldı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok öğrenci konuya ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sınav sonuç sayfası açıldı mı, belli oldu mu?