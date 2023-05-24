"YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav giriş belgesi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda düzenlenen üniversite sınavı bu yıl Haziran ayında yapılacak. Sınav öncesi giriş yerleri belgesi https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav giriş belgesi belli oldu mu?