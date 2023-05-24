24 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav giriş belgesi belli oldu mu?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav giriş belgesi belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023
ABONE OL
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav giriş belgesi belli oldu mu?

"YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilecek. Sayılı günler kala gözler TYT, AYT, YDT giriş yerleri için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav giriş belgesi belli oldu mu?

"YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav giriş belgesi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda düzenlenen üniversite sınavı bu yıl Haziran ayında yapılacak. Sınav öncesi giriş yerleri belgesi https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav giriş belgesi belli oldu mu?

YKS SINAV TARİHİ 2023: ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) toplam üç oturumda düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) tarihlerini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 tarihinde

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 tarihinde ve sabah oturumunda

Yabancı Dil Testi (YDT) ise 18 Haziran 2023 tarihinde ve öğleden sonra oturumunda uygulanacak.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILIR?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

4 İLDE YKS YAPILMAYACAK

Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA