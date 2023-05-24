MSÜ tercihleri bitti mi, ertelendi mi 2023? MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

2023 MSÜ TERCİHLERİ UZATILDI MI?

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 29 Mayıs saat 23.59'a kadar sürecek. Bakanlık tarafından yapılan ilk açıklamada tercihler 25 Mayıs'ta sona erecekti.

Buna göre; 2023 MSÜ tercihleri 29 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.