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MSÜ tercihleri bitti mi, ertelendi mi 2023? MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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MSÜ tercihleri bitti mi, ertelendi mi 2023? MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

"MSÜ tercihleri bitti mi, ertelendi mi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 Mayıs tarihinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından başlayan 2023 MSÜ tercihleriyle ilgili yeni açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında MSÜ tercihleri için süre uzatıldı. Peki, MSÜ tercihleri bitti mi, ertelendi mi 2023? MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

"MSÜ tercihleri bitti mi, ertelendi mi 2023? MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için tercih işlemleri devam ediyor. 2023 MSÜ sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından tercih işlemleri 3 Mayıs'ta başlamıştı. Peki, MSÜ tercihleri bitti mi, ertelendi mi 2023? MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

2023 MSÜ TERCİHLERİ UZATILDI MI?

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 29 Mayıs saat 23.59'a kadar sürecek. Bakanlık tarafından yapılan ilk açıklamada tercihler 25 Mayıs'ta sona erecekti.

Buna göre; 2023 MSÜ tercihleri 29 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 29 Mayıs saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

MSÜ tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu haziran ayının üçüncü haftası açıklanması bekleniyor.

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